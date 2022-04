Festività pasquali e politica stasera a Scirocco. In collegamento mons. Accolla

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi.

Nel primo step di parlerà delle festività pasquali che cadono in un periodo particolare quando la pandemia sembra non voler ancora abbandonarci e mentre spirano venti di guerra dall'Ucraina. Collegamento con l'arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla. In studio i rappresentanti della comunità messinese ucraina, il parroco della chiesa ortodossa Giovanni Amante e l'infettivologo Antonio Albanese.

Nel secondo step in primo piano la politica. Tra gli ospiti lo scrittore giornalista Pino Aprile fondatore del movimento 24 agosto, il deputato della Lega Nino Germanà, il consigliere del pd Alessandro Russo, il consigliere consigliere comunale Nello Pergolizzi e l'ex assessore comunale Salvatore Merlino.

© Riproduzione riservata