Due scrittrici messinesi a Scirocco. Si parlerà anche di caro vita

Torna alle 20,30 su Rtp il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi.

Due gli argomenti che saranno affrontati in puntata. Nel primo step due scrittrici messinesi in lizza per il premio Strega: Simona Moraci e Giovanna Giordano.

La seconda parte della puntata sarà dedicata al caro vita: l'aumento delle bollette e del costo dei generi alimentari che sta mettendo in grave difficoltà le famiglie.

Ospiti i parlamentari nazionali Francesco D'Uva ed Ella Bucalo, il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina e l'avvocato Antonio Cardile del Codacons.

