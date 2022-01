La riapertura delle scuole e la fede ai tempi del Covid stasera a Scirocco

Torna alle 20,30 su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Si parlerà di fede ai tempi del Covid, della riapertura delle scuole che suscita polemiche e perplessità e della quarta ondata del virus. Ospiti in studio nel primo step l'arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla e il vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro. Tra gli ospiti della puntata nella parte in cui si parlerà di scuola il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Barbara Floridia i docenti dell'istituto Maiorana Aldo Ficara e Giovanni Alessi, che mostreranno al pubblico le loro recenti invenzioni, il rappresentante del comitato scuola in presenza Cesare Natoli e il rappresentante del comitato scuola in dad Egidio Privitera. La terza parte della puntata sarà dedicata ai numeri della pandemia. In studio l'infettivologo Antonio Albanese, il direttore del 118 Domenico Runci e il coordinatore di Covistat 19, il gruppo di epidemiologi dell'Università di Palremo Vito Muggeo.

