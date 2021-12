Messina in un anno, i principali avvenimenti del 2021 su RTP

Come ogni anno viene realizzato uno speciale a cura della redazione di RTP con i fatti principali che hanno caratterizzato l'anno ormai trascorso. Una carrellata con le riprese e i montaggi degli operatori attraverso la quale si riepilogano 12 mesi in cui ancora una volta si parla del covid ma anche di cronaca nera e giudiziaria, politica e pertecipate, opere pubbliche, calcio e sport vari. Lo speciale va in onda il 31 dicembre dopo le repliche dei telegiornali delle 13,50, 19,30 e 22,30 e il 1° gennaio negli orari canonici dei telegiornali, quindi alle 13.50, alle 19.30 ed alle 22.30. Lo speciale sarà poi on demand sul nostro sito nel giorno di Capodanno.

OPERATORI RIPRESA: NINO BELLINGHIERI, PIPPO LA FAUCI, ROBERTO TRAVIA

EDITING: FRANCO GRANATA, FRANCESCO LOCOCO, SALVATORE RUSSO, ROSSANA SALVINI

© Riproduzione riservata