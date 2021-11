La polemica sugli eventi di Natale e non solo: a Scirocco il presidente della Regione Calabria Occhiuto

Torna alle 20,30 su Rtp il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step della trasmissione. Nella prima parte si parlerà del Natale e degli e eventi che saranno organizzati in città. In studio l'assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso, il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo, il preside del liceo Ainis Elio Parisi, l'infettivologo dell'ospedale Papardo Antonio Albanese, il presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto. Nel collegamento esterno condotto ad Tiziana Caruso gli studenti del liceo Ainis.

Nella seconda parte del talk una lunga intervista in diretta al neo presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Scirocco andrà in onda per l' occasione anche su gds TV canale 601 del digitale visibile in Calabria.

