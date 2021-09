Messina, il futuro della mobilità cittadino analizzato durante il talk “Scirocco”

Quale futuro per la mobilità cittadina? Se ne parlerà domani in una finestra speciale che aprirà il talk Scirocco in diretta alle 16, 30 su Rtp. La trasmissione sarà ripetuta sempre domani alle 20,30. Ospiti in studio di Emilio Pintaldi il presidente dell'Atm Giuseppe Campagna, il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina, il presidente dell' Autorità di sistema Mario Mega, l'assessore comunale alla Mobilità Salvatore Mondello e la professoressa Adele Marino, mobility manager dell' Università di Messina. La puntata speciale di Scirocco, la terza stagione del talk inizierà il primo ottobre, andrà in onda durante la settimana europea della mobilità.

