Si chiude la stagione di Scirocco: questa sera l'ultima puntata

Ultima puntata della mini stagione estiva di Scirocco in onda questa sera alla 20,30 su Rtp. Il talk, condotto da Emilio Pintaldi, avrà come primi ospiti il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente della Ses Lino Morgante.

Secondo step dedicato al conservatorio Corelli, impegnato con i suoi studenti in diverse manifestazioni in giro per la Sicilia. Saranno presenti il direttore del Corelli Antonino Averna e la chitarrista Katia Mirabile.

Spazio anche alle “periferie”. Alla Marina del Nettuno padre Severino, parroco di Bordonaro e alcuni volontari dell'associazione Domino. Il punto sull'attuale situazione economica sarà fatto con il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina. Di politica si parlerà con il segretario del pd Franco De Domenico.

In chiusura il fotografo Franco Maricchiolo racconterà delle sue foto e delle sue incursioni a casa dei vip di origini messinesi.

