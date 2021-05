Ponte, pandemia, giustizia e riaperture nella nuova puntata di Scirocco

Torna alle 20,30 Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Nel primo step ospite il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Con lui si parlerà di collegamenti tra le due sponde, di ponte, di prospettive economiche comuni alle due sponde e di water front. Spazio come al solito ai dati sulla pandemia che sembra stia dando tregua da alcuni giorni alla Sicilia.

Ad intervenire l'epidemiologo Vito Muggeo. Del difficile momento che sta affrontando il pianeta giustizia si parlerà con l'avvocato giuslavorista Aurora Notarianni, con il cronista della Gazzetta del Sud Nuccio Anselmo, con il procuratore capo di Barcellona Emanuele Crescenti e con la parlamentare Matilde Siracusano, componente della commissione Giustizia. Tra i contributi esterni l'intervista al presidente del tribunale dei minori di Reggio Calabria Roberto Di Bella e quella all'ex magistrato Luca Palamara autore di un libro molto discusso. Tiziana Caruso porterà le telecamere del talk nei lidi cittadini che stanno per affrontare una difficile ripartenza. In chiusura Scirocco si collegherà con il medico messinese Mattia Galli che in Florida sta portando avanti importanti ricerche scientifiche.

