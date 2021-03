Messina, resistenza al virus e crisi economica nella puntata di “Scirocco” su Rtp

Resilienza al virus e alla crisi economica. Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi, in onda questa sera alle 20,30 su Rtp si occuperà della grave crisi economica che ha colpito quasi tutti i settori commerciali puntando le telecamere su ristoranti e bar costretti ancora una volta a chiudere i battenti da lunedì scorso e ad accontentarsi di asporto e consegna a domicilio. Ma si parlerà anche di scuola con l'intervento del neo sottosegretario alla Pubblica istruzione Barbara Floridia. In puntata spazio alla questione vaccini e all'andamento della pandemia con un approfondimento sul percorso che i pazienti Covid, una volta guariti, devono affrontare. Ospiti il professore Antonio Versace direttore del reparto di medicina d'urgenza del policlinico, il cardiologo Nico Fugazzotto, docente di rieducazione cardiorespiratoria all'Università di Messina e responsabile del reparto di medicina interna e riabilitazione cardiorespiratoria dell'Istituto polispecialistico Cot, Massimo Finocchiaro, imprenditore molto noto, guarito dal Covid dopo una lunga degenza. Tra gli ospiti il direttore generale dell'Asp Bernardo Alagna, il deputato regionale Danilo Lo Giudice e la preside del comprensivo Villa Lina Sissi D'Amico che ha dovuto chiudere diversi plessi per i contagi.

