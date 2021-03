Stasera a Scirocco su Rtp il libro di Pino Aprile e il "caso AstraZeneca"

In che condizioni usciranno il Sud e questo paese dal Covid? Secondo lo scrittore Pino Aprile, il Meridione, uscirà con le ossa rotte in quanto è già oggetto di ingiustizie da decenni. A Scirocco, il talk di Rtp in onda alle 20,30 il giornalista autore del best seller “Terroni” presenterà il suo nuovo libro “Tu non sai quanto è ingiusto questo paese” e, numeri alla mano, mostrerà quanto ci manca per essere uguali al Nord.

In puntata si parlerà di vaccini, dei dubbi sorti sull'Astrazeneca e delle speranze che ripongono tutti nella campagna di massa partita nei giorni scorsi. Tiziana Caruso ci porterà nell'hub realizzato in fiera. Ospiti dello step, dedicato alla Sanità, il direttore generale Bernardo Alagna e il commissario Covid Alberto Firenze. Spazio anche alla scuola, e alla crisi economica. Presenti operatori economici del turismo e docenti. Parteciperanno, ma in due diversi step, i deputati Pino Galluzzo, Ella Bucalo e Angela Raffa e l'ex segretario della commissione sanità della Regione Franco De Domenico. Saranno presenti in puntata Gaetano Alesandro rappresentante dei trapiantati, Liliana Modica dirigente scolastica, Patrizia Scaglione istruttrice e Nazareno Foti imprenditore del settore turistico.

