La pandemia e le donne tra violenze e discriminazioni nella nuova puntata di Scirocco

Quanto la pandemia ha aggravato le condizioni in cui vive la donna? Quanto sono aumentate le violenze negli ambienti familiari? Quanto ancora la donna è discriminata sul lavoro? Tre anni fa, in Prefettura, fu siglato un protocollo della cui validità, a tre giorni dall’8 marzo, si parlerà nella nuova puntata di Scirocco, il talk di Rtp che andrà in onda oggi alle 20,30.

Ospiti del primo step il prefetto Maria Carmela Librizzi (che dopo tre anni di mandato lascia Messina per andare a Catania), Il sostituto procuratore della repubblica Giovanna Scaminaci, il presidente della società medici del lavoro Giovanna Spatari e Maria Andaloro, fondatrice di Posto Occupato, l’iniziativa che intende ricordare tutte le vittime di femminicidio. In studio Daniela Cacciola caposervizio della Gazzetta del Sud.

Tiziana Caruso porterà le telecamere del talk tra le storie della casa famiglia dedicata alle donne del Cirs, il comitato italiano di reinserimento sociale.

Nel secondo step della trasmissione Scirocco punterà i riflettori sul difficile rapporto, proprio ai tempi della pandemia, tra genitori e figli. A presentare il contenuto del suo nuovo libro, Figli delle App (in cui emergono dati sconcertanti sul disagio dei giovani), in libreria l’8 marzo, il sociologo Francesco Pira. Ospite della puntata anche la psicologa dell’età evolutiva Maria Silvestri. Spazio infine nella parte dedicata ai dati e al virus al coordinatore del gruppo di epidemiologi del gruppo di lavoro Covistat 19 Vito Muggeo.

