Coronavirus, scuole e crisi della ristorazione nella nuova puntata di Scirocco

A poco più di dieci giorni dalla riapertura delle scuole, il virus torna a fare paura. Otto plessi scolastici coinvolti a diverso titolo dal contagio. Docenti in isolamento, classi fermate e poste in didattica a distanza. Nelle case di riposo si continua a morire e a lottare contro un nemico invisibile. Ma si lotta anche contro una crisi economica che ha coinvolto tutti i settori: spazzata via dalla pandemia la ristorazione. Molti dei ristoranti chiusi non riapriranno mai più. Migliaia di posti di lavoro a rischio.

Scirocco torna questa sera su Rtp, alle 20,30 con tanti ospiti e diversi step. Riflettori puntati sulla casa di riposo Collereale, dove il virus non ha risparmiato la vita a undici ospiti e ha causato una quarantina di contagi. Il punto sull'andamento del contagio con il professore Antonio Versace direttore della medicina d'urgenza del policlinico e presidente regionale della società italiana di medicina d'emergenza urgenza.

Secondo step dedicato alla crisi. Ospite d'eccezione la presidente nazionale di Ambasciatori del Gusto Cristina Bowerman e chef Pasquale Caliri consigliere nazionale della stessa organizzazione. A rappresentare la politica la senatrice Grazia D'Angelo del Movimento Cinquestelle e la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano. Tiziana Caruso porterà i microfoni dentro al mondo del delivery che ha conquistato posizioni e fatturato.

Spazio alla scuola. Presenti i rappresentanti degli insorti del liceo Bisazza che rifiutano la didattica in presenza, l'infettivologo Lillo Bonina, il presidente di Atm Pippo Campagna, il preside dell'istituto Nautico e del comprensivo Vittorini Maria Schirò, il preside del comprensivo Verona Trento Santi Longo. Scirocco arriverà poi sino a Brasilia collegandosi con il professore Biagio D'Angelo docente in Brasile.

