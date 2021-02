Il futuro di Palazzo Zanca, emergenza sanitaria e scuole nella nuova puntata di Scirocco

Il sindaco Cateno De Luca resta in sella. Ma sindaco e consiglieri continueranno a convivere da separati in casa. Che futuro attende palazzo Zanca e Messina nei prossimi mesi? Calano i contagi ma resta alto il numero dei morti e dei degenti. Siamo pronti dal punto di vista sanitario ad affrontare un’eventuale terza ondata? Come stanno i nostri ospedali? Perché a Messina la lista dei morti è così lunga? Lunedì torneranno in aula gli studenti delle scuole superiori. La scuola è pronta davvero a ripartire a pieno regime?

Tanti i quesiti a cui Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi, cercherà di rispondere.

Nella puntata in onda su Rtp questa sera alle 20,30. Il primo step della trasmissione vedrà come ospiti l’ex presidente dell’Amam Salvo Puccio, i consiglieri comunali Massimo Rizzo, Alessandro Russo (quest’ultimo al centro di roventi polemiche dopo le battute che gli sono sfuggite contro l’assessore alla Scuola Tringali durante la seduta dedicata alla mozione di sostegno al sindaco) e Nello Pergolizzi.

Grande spazio all’emergenza sanitaria.

Entreremo nel cuore pulsante della nuova macchina messa in piedi dall’ufficio del commissario alla gestione della pandemia. A parlare ai microfoni di Rtp, per la prima volta, il commissario Covid Marzia Furnari. Tra gli ospiti presenti in puntata Giuseppe Falliti, direttore del laboratorio di analisi del Papardo dove, assieme all’intera città, si attende l’arrivo di una macchina che processerà 4000 tamponi al giorno. E ancora: Fabio Parducci primario del pronto soccorso dell’ospedale Papardo e Lorenza Mazzeo, anestesista e giornalista.

I problemi della scuola.

Saranno presenti gli assessori Laura Tringali e Dafne Musolino, il sindacalista Pietro Patti e il preside del comprensivo Mazzini Domenico Maiuri.

