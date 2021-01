Anche l'esperienza di un messinese in quarantena a Tokyo nella nuova puntata di Scirocco

Quando e in che condizioni usciremo da questa pandemia? Come sta affrontando la nostra "prima linea" la guerra al Coronavirus? A queste e ad altre domande cercherà di rispondere la nuova puntata di Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi, in onda oggi alle 20,30.

Ospiti del primo step della trasmissione il professor Vito Muggeo, coordinatore del gruppo di ricerca Covistat 19 che sta seguendo l'andamento del contagio dalla prima ondata e lo pneumologo Giuseppe Insalaco dell'Irib-Cnr. Collegamento in diretta, condotto da Tiziana Caruso con i medici dei nuovi reparti Covid allestiti all' Ircss-Piemonte.

Nel secondo step si parlerà di politica ed economia con gli economisti Guido Signorino (ex assessore al Bilancio del Comune) e Michele Limosani, con gli imprenditori Fabio Dell'Edera e Margherita Santisi e con il leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo.

Spazio poi alla scuola visto che, da domani, partirà il maxi screening all'ex Gazometro. Ospiti l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Laura Tringali, il presidente della commissione Cultura del Comune Piero Latona, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune Libero Gioveni e la senatrice del movimento Cinquestelle Barbara Floridia. Scirocco vi porterà poi in Giappone raccontandovi l'esperienza di Giovanni Federico, messinese in quarantena a Tokyo.

