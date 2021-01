Messina, nuova puntata di “Scirocco” dedicato alle polemiche sui ristori

“Tra Morti, polemiche e ristori” è il titolo della nuova puntata di Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi che andrà in onda questa sera su Rtp alle 20,30. Ospite del primo step della puntata il giornalista “meridionalista Pino Aprile autore di best seller e fondatore del movimento “24 agosto”. Nel secondo Step della trasmissione si parlerà di scenari economici che derivano dalle restrizioni e dalla pandemia. Le telecamere Scirocco, nei collegamenti condotti da Tiziana Caruso saranno puntate sui drive in dell'Asp per capire come vengano gestiti controlli e pandemia. Ospiti dello step dedicato all'economia, il vicesindaco Carlotta Previti, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, l'imprenditore Alessandro Faranda, il dirigente del partito democratico Franco De Domenico. A Scirocco si parlerà anche di scuole nello step in cui saranno presenti la senatrice del movimento cinquestelle Barbara Floridia, la preside del comprensivo Enzo Drago, Giuseppa Scolaro, il rappresentante degli studenti del liceo la Farina Dario Costa e l'infettivologo dell'ospedale Papardo Antonio Albanese.

© Riproduzione riservata