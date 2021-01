"Tra baracche e Covid": stasera al centro della nuova puntata di Scirocco

Non si ferma nemmeno a Capodanno Scirocco. Il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi andrà regolarmente in onda questa sera alle 20,30. “Tra baracche e Covid” il titolo della puntata che sarà diviso, come al solito in diversi step.

Primo ospite della trasmissione sarà il sindaco Cateno De Luca che approfondirà diversi argomenti: dal risanamento, alle opere previste nel 2021 all'inchiesta sulle nomine all'Amam che lo ha visto per due ore interrogato a palazzo Piacentini. Spazio anche all'emergenza Covid che ha coinvolto le baraccopoli cittadine. Presenti il vicecapo di Gabinetto vicario dell'assessorato alla Salute Ferdinando Croce, il direttore del laboratorio di analisi dell'azienda Papardo Giuseppe Falliti e il presidente dell'Ordine dei Medici Giacomo Caudo. Di legge sul risanamento e di futuro della città invece parleranno Matilde Siracusano, deputato di Forza Italia, Franco De Domenico, dirigente del Pd, Antonio De Luca, deputato regionale del movimento cinquestelle e Marcello Scurria, presidente di Arisme. In chiusura di trasmissione l'intervento dell'ingegnere Leo Brancatelli portavoce regionale dei presidenti dei consigli d'istituto delle scuole secondarie.

