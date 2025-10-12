Il Ct Vela Messina costringe al pari il Santa Margherita Ligure: impresa di Fausto Tabacco che batte il n. 258 del mondo

E' finita 3-3 la sfida tra il Ct Vela e il Santa Margherita Ligure. Un pari che ha regalato spettacolo e che si è concluso del pari ottenuto in doppio dai due fratelli Fausto e Giorgio Tabacco che si sono imposti su Luca Campagnola e Andrea Pellegrino per 6-3, 7-6 con un tiebreak mozzafiato nel secondo set (12-10). Un buon punto visto che Santa Margherita Ligure è tra le squadre favorite del campionato. Grandissima impresa nei singolari di Fausto Tabacco che si è imposto per 7-5, 6-3 sullo svizzero Remy Bertola, numero 258 del ranking Atp. I quattro singolari si erano conclusi sul 2-2, poi un doppio ciascuno per le due formazioni. Santa Margherita Ligure al debutto aveva battuto Perugia, mentre il Ct Vela aveva centrato un pari in rimonta a Sassuolo.