Giovanni Calabrese, una vita a remi: "Che avventura il canottaggio"

Parlare del canottaggio come una scelta di vita non è esagerato con Giovanni Calabrese, il campione messinese cresciuto al CN Paradiso e oggi tecnico della Canottieri Gavirate e head coach della nazionale Under 23 e universitaria. Il mondo del remo gli ha dato medaglie mondiali e olimpiche, anche qualche delusione ma sempre senza arrendersi mai.

Come ha scoperto il canottaggio?

«Per gioco, io sono di Novara di Sicilia ma per lavoro i miei genitori si sono trasferiti a Messina che ero ragazzino. Vivevamo in una casa a Paradiso, attraversavo la strada ed ero sulla spiaggia a giocare a pallone con gli amici. Alcuni di loro poi iniziarono col canottaggio e mi tirarono dentro. Era la primavera 1980».

Un gioco col tempo diventato qualcosa di più ambizioso.

«Una figura molto importante è Salvatore Cama, presidente del Circolo. Ha visto in me la voglia di competere ad alti livelli e mi ha messo nelle condizioni migliori per allenarmi e iniziare il lungo percorso che mi ha portato prima a Bari, dove c’era il centro federale per il Sud, successivamente a Piediluco, dove per due anni ho lavorato con il dt Nilsen e l’head coach Postiglione. Non a caso ho gareggiato sempre per il mio circolo di origine e solo nel 2000, ultimo anno da atleta, sono passato alla Canottieri Gavirate. Ma qui era subentrata una proposta da tecnico che mi permetteva di restare legato al canottaggio anche dopo avere appeso il remo».

Se dico 1987 cosa risponde?

«Quell’anno ho vinto tutto nei pesi leggeri: nel singolo i campionati italiani e in Coppa del Mondo a Lucerna e con Enrico Gandola nel doppio i Mondiali a Copenaghen e le Universiadi a Zagabria».

Che ricordi ha di Seul, la prima delle sue tre Olimpiadi?

«L’atmosfera del Villaggio è unica ed io non avevo ancora compiuto 22 anni. Arrivarci non fu semplice, i pesi leggeri non rientravano nel programma olimpico e sono dovuto passare nella categoria senza limiti di peso. Con i miei compagni di barca, Davide Tizzano, Gianluca Farina e Piero Poli abbiamo affrontato due regate internazionali sul quattro di coppia. Poi il mio ruolo di capovoga fu affidato ad Agostino Abbagnale e fu oro. Tornai sul singolo ed è stata una bella esperienza, entrando in top ten nonostante sfidassi atleti più possenti».

Nella sua carriera non sono mancati i momenti critici.

«Dopo l’argento mondiale di Bled nel 4 di coppia e il Mondiale in Tasmania del 90 sotto le aspettative, ho vissuto due anni difficili e pensato al ritiro. Guardando in Tv le Olimpiadi di Barcellona mi si è riaccesa la fiamma e ho ripreso ad allenarmi nel singolo, specialità in cui ho vinto 10 titoli italiani. In tre edizioni iridate dal 93 al 95 chiudo quinto e due volte quarto, nell’ultima la medaglia mi sfugge per 6 centesimi».

Ad Atlanta ‘96 ci si aspettava lottasse per le medaglie: andò diversamente (17esimo).

«Ero convinto di potermi giocare almeno un posto in finale, invece non arrivai nelle condizioni ottimali. Fu una bella botta a livello psicologico, però andai avanti e l’anno dopo ecco la “rinascita” con la vittoria del mondiale sul quattro di coppia insieme ad Agostino Abbagnale, Rossano Galtarossa e Alessandro Corona».

A Sidney il podio a cinque cerchi nel doppio.

«La medaglia di bronzo mi ha ripagato di tanti sacrifici. L’anno prima ero tornato in Sicilia con l’intenzione di restarci e di mettere l’esperienza accumulata al servizio della mia terra, ma a settembre sono di nuovo in acqua, a dicembre mi aggrego al raduno azzurro e convinco Agostino Abbagnale a condividere il doppio con me per la stagione invernale. Poi le strade si separano, nella specialità il doppio più forte era quello di Galtarossa e Sartori. In vista della Coppa del Mondo a Lucerna, il dt La Mura fa scelte importanti per le Olimpiadi, riporta Agostino sul quadruplo e io vado a Lucerna con un nuovo compagno nel doppio. Viene fuori che io e Nicola Sartori, provenendo entrambi dal singolo, siamo estremamente compatibili: la barca va veloce e a Sidney ci prendiamo il bronzo».