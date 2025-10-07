L'Akademia Messina va già veloce, Club Italia battuto 3-1 nel gruppo Formula 3

Messina schiera in campo la diagonale Milanova-Viscioni, Carcaces e Zojzi le schiacciatrici, le centrali Campagnolo e Colombo, Ferrara libero. Risponde Club Italia con la palleggiatrice Magnabosco, Solovei sua opposta, Tosini- Susio come coppia di schiacciatrici, Bovolenta e Zanella al centro, Regoni libero.

Parte nel migliore dei modi la stagione dell' Akademia Messina . Al PalaRescifina supera in quattro set (3-1) le giovanissime e talentuose di Club Italia in Coppa. Un match equilibrato, deciso dai dettagli e dagli errori nei momenti chiave, dove a fare la differenza la maggiore determinazione e concretezza delle ragazze di coach Bonafede. Trascinata da una super Kenia Carcaces (MVP con 20 punti) e dal muro efficace di Giulia Viscioni, Messina conquista tre punti preziosi nella prima uscita stagionale. Dopo un terzo set sottotono, le SuperGirls chiudono con carattere nel quarto parziale. Domenica prossima, ancora tra le mura amiche, sfida contro Clerici Auto Concorezzo (ore 17).

1°set (25-22) Il primo punto giallo-rosso è firmato da Colombo. Subito break per Messina grazie al muro di Viscioni e all’ace della capitana Carcaces (4-1). Club Italia prova ad accorciare grazie agli attacchi di Susio ma Messina allunga sul +6 – merito di Zojzi e due tocchi di seconda della regista messinese – (14-8). Chiama il primo time-out del match coach Cichello, ma la sua squadra continua a non trovare coesione nel proprio sistema di gioco, con Zanella murata da Colombo e continui errori in attacco. (17-8). Chiama un altro time out Club Italia, e Solovei chiude il quasi interminabile turno al servizio di Carcaces. Magnabosco continua a sfruttare il centro, dando fiducia anche a Bovolenta. Trova il massimo vantaggio Messina +11 (22- 11) grazie ad un focoso turno al servizio di Viscioni che rende difficile alle avversarie costruire il proprio gioco. Ma è proprio nella fase finale del set che Club Italia inizia a conquistare break importanti (22-16) , grazie alle proprie attaccanti Susio, Tosini e all’opposta Solovei , costringendo coach Bonafede a chiamare time out. Continua la fase positiva delle ragazze di Coach Cichello, arrivando addirittura a -4 (24-20). Ma è proprio un errore al servizio di Magnabosco a chiudere il parziale.

Top Scorer: Ludovica Tosini 7 (Club Italia).

Errori: 7 (Gruppo Formula 3 Messina), 8 (Club Italia)

2° set (25-21)

L’avvio del secondo parziale è caratterizzato da una fase punto a punto (5-5). A cambiare il ritmo del set è Messina, grazie a un muro di Viscioni su Susio e all’attacco di Colombo che vale il +2 (7-5).

Club Italia trova la parità (8-8) e si assiste a lunghi rally pieni di difese e contrattacchi, al termine dei quali sono le ragazze di coach Cichello a mettere il muso avanti (8-9). Un videocheck consegna di nuovo la parità e le messinesi conquistano un break grazie all’ace di Campagnolo.

Sembra di assistere alla fase iniziale del set, in cui regnava equilibrio tra le due formazioni. Coach Bonafede prova a cambiare costruzione del gioco sostituendo Milanova con Rizzieri; anche Club Italia cambia, inserendo la diagonale Spaziano-Caruso.

Le due squadre continuano a lottare (19-19). Viscioni prova a trainare la sua squadra trovando un break importantissimo. Entra Felappi al servizio e la pressione nel campo di Club Italia inizia a farsi sentire, soprattutto dopo l’attacco di Zojzi, che porta Messina al +2 (23-21).

Due time out consecutivi chiamati da coach Cichello provano a interrompere il ritmo delle messinesi, ma il tentativo non si concretizza: il muro di Viscioni chiude il set.

Top scorer: Giulia Viscioni 7 (Gruppo Formula 3 Messina)

Errori: 6 (Gruppo Formula 3), 7 (Club Italia)

3° set (18-25)

Una lucidissima Campagnolo apre il terzo parziale portando Messina subito al +2 grazie a un muro e a un ace. Le messinesi allungano fino al +4 (7-3), merito degli attacchi di Colombo e Zojzi.

È un Club Italia inizialmente assente: i punti finora conquistati derivano perlopiù da errori messinesi. Questo costringe coach Cichello a chiamare il primo time out e a cambiare la diagonale (8-3). Tosini e Solovei conquistano un break e provano ad accorciare, ma nel campo messinese funziona tutto: Carcaces e compagne trovano il +5 (13-8).

Primo time out Messina dopo l’avvicinamento di Club Italia (13-11), con gli attacchi di Tosini e il muro di Solovei su Carcaces. Funziona la fase break di Club Italia ed è di nuovo parità (14-14).

Si ribaltano gli equilibri e adesso sono le ragazze di coach Cichello a tentare la fuga (+6, 16-22), trovando un ace su Oggioni e Felappi (entrare al posto di Carcaces e Zojzi) e ottimi attacchi. È Tosini a chiudere il parziale con un attacco e un muro.

Top scorer: Martina Susio 6 (Club Italia)

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 6 (Club Italia)

4° set (25-20)

Parte bene Club Italia (0-2). Risponde la capitana messinese mettendo a segno i primi due punti del set e trovando la parità.

Le ragazze di coach Cichello vogliono però portare la sfida al quinto set e, grazie a un’eccellente Susio, trovano il +3 (3-6). Il muro di Landucci e il turno al servizio di Rizzieri riportano nuovamente il set in equilibrio (6-6).

Messina deve ora dare il massimo per chiudere i conti. Entrambe le squadre si affidano molto alle proprie opposte e la parità permane (12-12).

Arriva il break messinese firmato dalla capitana Kenia Carcaces (15-13), che trascina la propria squadra fino al +4 (18-14), inducendo Club Italia al primo time out.

Doppio cambio per coach Cichello e le distanze si dimezzano fino al -1 per Club Italia (20-19). Un errore in attacco di Caruso porta Messina a +3 (22-19) e il muro di Bovolenta non intimorisce la schiacciatrice messinese Zojzi.

È l’attacco di Carcaces a chiudere il set e, di conseguenza, anche il match.

Top Scorer: Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina).

Errori: 9 (Gruppo Formula 3 Messina), 10 (Club Italia).