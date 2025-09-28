Andaloro trionfa a Sharm El Sheikh: terzo titolo Itf in carriera per il messinese

Continua l’escalation di Fabrizio Andaloro, numero 372 al mondo. Il tennista messinese ha conquistato, ieri, sui campi in veloce di Sharm El Sheikh, in Egitto, il suo terzo titolo Itf della carriera, il secondo di questa esaltante stagione, dopo quello ottenuto a Les Franqueses del Vallès nel mese di marzo.

A Sharm El Sheikh (30 mila dollari il montepremi), in finale, Andaloro ha sconfitto, in rimonta, il francese Robin Bertand (prima testa di serie del seeding e numero 304 al mondo) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e mezza di buon tennis. Alla sua settima finale di questo straordinario 2025, il 24enne peloritano ha ottenuto una bella vittoria, prendendosi una rivincita sul transalpino che aveva sconfitto Andaloro nella finale di Monastir a giugno.