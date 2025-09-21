Doccia Gela...ta per il Messina, non sfrutta la superiorità numerica e si arrende a Sarao

Messina-Gela 0-2

Marcatori: 47’ pt (rig) e 17’ st Sarao.

Messina (3-5-2): Sorrentino 6; De Caro 6, Trasciani 5, Orlando 5; Yekalej 5 (25’ st Maisano 5,5), Tesija 5 (31’ st Elia sv), Garufi 6,5, Zucco 5,5 (7’ st Azzara 6), Bombaci 5,5 (17’ st Roseti 5); Aprile 5,5 (31’ st Fravola sv), Toure 5. All. Messina 5. A disp. Paduano, Bosia, Fravola, Veron, Cirino.

Gela (4-3-3): Minuss 7; Panzera 6, Sbuttoni 4,5, Giuliano 6,5, Marino 6,5; Maltese 6, Giacomarro 6,5; Sartore 5,5 (11’ st Siino 6), Cangemi 7 (40’ st Gigante sv), Aperi 6 (26’ pt Petta 6,5); Sarao 7,5 (49’ st D’Emilio sv). All. Cacciola 7. A disp. Colace, Argentati, Ferrigno, Vincenzi, Martinenko, D’Emilio.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Note: Ammoniti: Trasciani (M), Aprile (M). Espulso al 23’ pt Sbuttoni (G). Corner: 6-4 - Recupero: 3’ e 5’

Il Messina si ferma dopo due risultati utili consecutivi e, contro il Gela in casa, arriva la prima sconfitta in campionato. La settimana aperta con la liquidazione giudiziale si chiude con lo 0-2 subito al “Franco Scoglio”, che frena la scalata in classifica dei giallorossi. Contro un avversario più fisico ed esperto, il Messina fatica e sono gli ospiti a provarci con Giacomarro, ma il destro sfila a lato. Al 23’ potrebbe esserci la svolta del match con il rosso diretto (eccessivo) e Sbuttoni che lascia il Gela in dieci, ma la superiorità numerica non si vede. Al 38’ i locali sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Aprile, fuori di poco, mentre al 45’ gli ospiti colpiscono con un rigore concesso per fallo di mano di Tasija e trasformato da Sarao.

Nella ripresa il Messina prova a reagire con le conclusioni dalla distanza di Garufi e Azzara, pericolose ma senza effetti. Più concreto il Gela che, al 18’, raddoppia ancora con Sarao che, di testa, devia in rete il cross di Cangemi. È lo 0-2 che segna la fine, perché il Messina, troppo leggero in fase offensiva, si vede con i tentativi di Azzara, Aprile e Orlando che non riescono a cambiare le sorti della sfida e resta ultimo sempre a -10.