La curatrice fallimentare dell'Acr Messina: "Avanti per qualche altra giornata di campionato, trattative in corso con investitori"

Tanti giorni intensi. Tra nubi e spiragli, tra partite che potevano non giocarsi e partite che invece si giocheranno. Nella speranza che qualcosa accada, a livello di futuro. E al culmine di giorni di attesa arriva la lunga nota dell'avvocato Maria Di Renzo che precisa alcune cose sul presente e sul futuro: "Come ormai è noto, lunedì scorso, 15/09/2025, il Tribunale di Messina ha dichiarato la liquidazione giudiziale della A.C.R. Messina s.r.l. nominando la sottoscritta curatore. La situazione economica della società al momento dell’intervento della sottoscritta non avrebbe consentito in alcun modo il proseguo dell’attività anche solo per una partita e l’unica scelta possibile sarebbe stata quella di abbandonare il campionato in corso, con conseguente perdita del titolo sportivo, che sarebbe giunta in automatico non disputando due partite consecutive.

Tuttavia, questi giorni sono stati particolarmente intensi e la sottoscritta ha ricevuto manifestazioni di interesse all’acquisizione della squadra da parte di possibili investitori con i quali sta interloquendo ed interloquirà nei prossimi giorni per trovare delle possibili soluzioni in sede concorsuale per dare un futuro sportivo all’ACR Messina. Da qui l’idea di proseguire il Campionato per qualche altra giornata al fine di consentire alla sottoscritta di verificare la concretezza di tali manifestazione d’interesse. Un’idea che sarebbe rimasta soltanto una fantasia del Curatore senza l’inaspettato supporto ricevuto da sponsor e dalle Istituzioni locali che nel giro di 24 ore ha consentito alla sottoscritta di richiedere ed ottenere dal Tribunale con provvedimento del 19/09/2025 l’autorizzazione allo svolgimento quanto meno delle prossime quattro partite. Più che doverosi, pertanto, sono i ringraziamenti da rivolgere in primo luogo ai due sponsor principali, con dna marcatamente messinese, Barbera 1970 S.p.A. e Acqua Fontalba, che dimostrando un senso di appartenenza alla Città ed alla Squadra al di fuori di ogni interesse imprenditoriale, hanno posto le basi economiche per consentire alla Procedura di affrontare le prossime partite. Un grazie speciale va rivolto anche ai soci della Società Cooperativa Calcio Messina che autotassandosi hanno effettuato una generosa donazione alla squadra.

I ringraziamenti vanno estesi anche alla società Grafichepino che si sta facendo carico di tutta l’attività di stampa e tipografia ed alla società Zocco Cars s.a.s che ha mantenuto i propri impegni pubblicitari anche dopo l’intervenuta liquidazione giudiziale".