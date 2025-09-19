Acr Messina, bonifico partito. La gara col Gela si giocherà e i tifosi organizzati tornano allo stadio

Sempre grazie all'intervento della SCC, dalle scorse ore campeggia sui profili ufficiali del club il logo "ufficiale" di Acr Messina, al centro nei mesi scorsi di una diatriba sulla titolarità. E che dovrebbe tornare a vedersi anche sulle maglie sin dalla prossima gara di Serie D. Accordato in tarda mattinata l'esercizio provvisorio fino al 5 ottobre in attesa di capire se vi saranno condizioni economiche e tempi per arrivare alla cessione del ramo sportivo d'azienda, percorso necessario a trovare una nuova proprietà. Che a quel punto dovrebbe accollarsi solo i debiti sportivi (ancora da quantificare con precisione).

Il bonifico istantaneo è partito ieri in serata: il Messina potrà scendere in campo domenica grazie alla quota di 10mila euro consegnata dalla Società Cooperativa , ancora una volta in prima linea in uno dei momenti più delicati della storia del calcio messinese. Alcuni rappresentanti della realtà composta da tifosi e appassionati si sono recati questa mattina al "Marullo" per salutare la squadra e incoraggiarla verso il prossimo impegno di campionato, in programma domenica al "Franco Scoglio" contro il Gela. Poco prima della seduta, i soci si sono intrattenuti anche con mister Pippo Romano.

Attivissima su più fronti la curatela. L'avvocatessa Maria Di Renzo ha chiesto intanto la rinuncia ai campionati Under 17 e Under 15 regionali, non obbligatori. Una mossa per risparmiare risorse, evitando cattive figure, e concentrarsi solo sulle necessità più imminenti. Confermata invece la Juniores (oggi previsto una stage) per evitare una eventuale multa ma anche di perdere punteggio per un eventuale ripescaggio.

Il tifo organizzato interrompe la protesta e torna allo stadio

Fine della contestazione. Con l'uscita di scena della vecchia proprietà e l'avvio della liquidazione giudiziale (accordato l'esercizio provvisorio, al momento sino al 5 ottobre), la Curva Sud Messina ha deciso di sospendere lo sciopero e tornare allo stadio già dalla partita di domenica contro il Gela: "Come già espresso nel nostro precedente comunicato, con coerenza e determinazione, ora che la presenza del precedente proprietario non sarà più un ostacolo, torneremo a occupare i nostri gradoni, la nostra casa, con la stessa passione e mentalità che ci hanno sempre distinto negli anni. I nostri gradoni sono e saranno sempre il luogo dove esprimere la nostra appartenenza al Messina. Coloriamo il settore, fino all'ultimo secondo per la nostra amata biancoscudata".