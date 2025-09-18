Prima gara per gli allievi della scuola Enduro Park Moto club "La potenza"

I ragazzi della scuola enduro di Monforte S. Giorgio hanno partecipato alla loro prima gara domenica 14 settembre 2025 svoltasi a Dattilo in provincia di Trapani, dopo sei mesi dall’inizio dell’attività. Hanno mostrato carattere e determinazione portando a termine la gara con ottimi risultati, Fede Francesco terzo classificato classe 65 debuttanti, Nastasi Davide quarto classificato classe 85, Anastasi Ivan quinto classificato classe 85, Paone Alessandro secondo classificato classe 125 mini, Greco Emanuel terzo nella classe 65. Il Presidente del moto club Adriano Popolo si ritiene molto soddisfatto di quello che è stato realizzato, e dell’ambiente sano e pulito che si è creato legato allo sport e al divertimento dei bambini. Tutto questo reso possibile grazie a Giovanni Greco, al comune di Monforte S. Giorgio, agli istruttori Giovanni Bertuccelli, Davide Cutuli, Jeremy Palazzolo, al supporto di Motoparts di Barcellona Pozzo di Gotto, di Salvatore Tramontana e della concessionaria Husqvarna Motorland di Barcellona Pozzo di Gotto.