Atletica paralimpica, la Polisportiva Fc Contesse domina in Sicilia: 45 medaglie e titolo regionale assoluto

Si è conclusa domenica scorsa a Siracusa la stagione agonistica regionale di atletica paralimpica, con un bilancio straordinario per la polisportiva Fc Contesse protagonista del campionato. Gli atleti hanno dominato su tutti i fronti, confermandosi per il secondo anno consecutivo primi assoluti e totalizzando complessivamente 45 medaglie, a testimonianza di un percorso di crescita costante sia nei tempi che nelle prestazioni.

Il prossimo obiettivo è già fissato: la finale nazionale dei campionati societari di atletica paralimpica, in programma a Jesolo il 25 e 26 ottobre, dove la squadra porterà in pista entusiasmo e risultati incoraggianti.

Fondamentale il sostegno della delegazione Sicilia, con il delegato Giovanni Cipri e il delegato tecnico Salvatore Nitto, affiancato da Giuseppe Locandro. Quest’ultimo, anche in qualità di tecnico societario, è stato capace di seguire gli atleti conciliando i loro impegni e stimolandoli a superare i propri limiti con dedizione e professionalità.