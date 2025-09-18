Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Atletica paralimpica, la Polisportiva Fc Contesse domina in Sicilia: 45 medaglie e titolo regionale assoluto

Dopo l'affermazione di Siracusa, desso la società messinese guarda alla finale nazionale di Jesolo

Si è conclusa domenica scorsa a Siracusa la stagione agonistica regionale di atletica paralimpica, con un bilancio straordinario per la polisportiva Fc Contesse  protagonista del campionato. Gli atleti hanno dominato su tutti i fronti, confermandosi per il secondo anno consecutivo primi assoluti e totalizzando complessivamente 45 medaglie, a testimonianza di un percorso di crescita costante sia nei tempi che nelle prestazioni.

Il prossimo obiettivo è già fissato: la finale nazionale dei campionati societari di atletica paralimpica, in programma a Jesolo il 25 e 26 ottobre, dove la squadra porterà in pista entusiasmo e risultati incoraggianti.

Fondamentale il sostegno della delegazione Sicilia, con il delegato Giovanni Cipri e il delegato tecnico Salvatore Nitto, affiancato da Giuseppe Locandro. Quest’ultimo, anche in qualità di tecnico societario, è stato capace di seguire gli atleti conciliando i loro impegni e stimolandoli a superare i propri limiti con dedizione e professionalità.

La polisportiva ha voluto inoltre ringraziare l’amministrazione comunale per la vicinanza durante tutta la stagione e i tifosi più affezionati, in particolare l’associazione “Nino Cucinotta”, sempre presente a sostenere i ragazzi.

Un’annata memorabile che consacra la Sicilia ai vertici dell’atletica paralimpica e che prepara il terreno a una nuova, entusiasmante sfida nazionale.

