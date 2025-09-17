Messina, la Lnd rigetta la richiesta di rinvio delle prossime due gare. Ecco cosa può accadere

E' stata rigettata la richiesta di rinvio delle prossime partite avanzata dalla curatela di Acr Messina, posta in capo all'ex commissario Maria Di Renzo. Dunque, domenica, si dovrebbe scendere regolarmente in campo al "Franco Scoglio" contro il Gela e poi anche successivamente nel turno infrasettimanale programmato per mercoledì 24 settembre in casa dell'Acireale. Con la liquidazione giudiziale avviata, si sta adesso studiando il metodo per potere partecipare agli eventi sportivi, rispettando gli impegni economici collegati. Interlocuzioni in corso con diversi soggetti, istituzionali e imprenditoriali.

Nello specifico, contatti in essere con alcuni operatori locali e non che fungano da sponsor o sostenitori in questa delicatissima fase, che peraltro dovrebbe vedere la squadra scendere in campo tre volte in una settimana. L'obiettivo è trovare liquidità tale da potere attivare l'esercizio provvisorio, arrivando poi, coi tempi previsti dalla legge, al procedimento di cessione del ramo sportivo per proseguire il campionato e trovare un nuovo proprietario che dovrà accollarsi esclusivamente i debiti federali (a cominciare dagli stipendi non pagati di giugno).