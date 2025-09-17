Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Messina, il campione di nuoto Walter D'Angelo tenterà il record mondiale: sette traversate consecutive dello Stretto

Messina, il campione di nuoto Walter D'Angelo tenterà il record mondiale: sette traversate consecutive dello Stretto

Domani in acqua per battere il proprio primato del 2013

di

30/8/13 Walter D’Angelo compie la grande impresa Sei volte la Traversata dello Stretto di Messina

Il nuotatore Walter D’Angelo domani sfiderà ancora una volta le correnti dello Stretto di Messina. Il campione punta a battere il record da lui stesso realizzato nell’agosto 2013, quando aveva percorso per ben sei volte la tratta dello Stretto di Messina nuotando per 25 i chilometri in 7 ore e 35 minuti. Il recordman vanta 10 ori ai Mondiali e 2 agli Europei e ha all’attivo 3 record mondiali. Quest’anno saranno sette, e non più sei, le traversate dalla sponda siciliana a quella calabrese e viceversa. Accompagnato dal barcaiolo esperto Giovanni Fiannacca, D’angelo sfiderà domani le insidie dello Stretto di Messina.

«È un record mondiale - ha dichiarato - che comporta allenamenti estenuanti. Mi sento forte come nel 2013 , anche se non sto nuotando contro corrente ma in piscina. Gioca molto il ruolo mentale, che è molto diverso quello dei velocisti. L'impresa non è da tutti, dura ore e condurla diventa alienante: occorre una grande forza mentale, tale da fare sopportare movimenti monotoni e io, in questo, sono forte».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province