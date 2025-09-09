Zancle Cup, a Messina si accende la stagione del calcio giovanile

Si terrà a Messina, dal 13 al 14 settembre, il primo torneo della nuova stagione di calcio giovanile. Il “Sorbello Stadium”, impianto tra i più apprezzati nel panorama siciliano, sarà il teatro di gioco della Zancle Cup, manifestazione fortemente voluta da WeGo e riservata alla categoria Under 17.
La competizione avrà l’avallo della FIGC Sicilia e ci avvicina all’ormai imminente debutto dei campionati Élite e Regionali fissati a conclusione del mese di settembre.
Nove le compagini, provenienti dalle province di Messina, Catania e Palermo, un vero e proprio antipasto in vista di una stagione carica di entusiasmo e di grande energia per il nostro movimento giovanile.
Il calendario
UNDER 17 GIRONE A: FAIR PLAY MESSINA, INVICTUS, TEAMSPORT MILLENNIUM, VIVI DON BOSCO;
UNDER 17 GIRONE B: NEXT GEN FAIR PLAY, MESSANA, ATHLETIC PALERMO, JONIA CALCIO, REAL GESCAL
SABATO 13 SETTEMBRE
09:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | INVICTUS – VIVI DON BOSCO
10:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | NEXT GEN FAIR PLAY – MESSANA
11:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | TEAMSPORT MILLENNIUM – INVICTUS
12:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | TEAMSPORT MILLENNIUM – VIVI DON BOSCO
14:15 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | FAIR PLAY MESSINA – INVICTUS
15:10 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | MESSANA – REAL GESCAL
16:05 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | FAIR PLAY MESSINA – VIVI DON BOSCO
17:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – REAL GESCAL
17:55 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | NEXT GEN FAIR PLAY – JONIA CALCIO
18:50 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – JONIA CALCIO
19:45 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | NEXT GEN FAIR PLAY – REAL GESCAL
DOMENICA 14 SETTEMBRE
10:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | REAL GESCAL – JONIA CALCIO
10:55 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – NEXT GEN FAIR PLAY
11:50 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | MESSANA – JONIA CALCIO
12:45 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – MESSANA
13:35 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | FAIR PLAY MESSINA – TEAMSPORT
14:45 | SORBELLO STADIUM| FINALE 7-8° POSTO | 4° GIRONE A – 4° GIRONE B
15:40 | SORBELLO STADIUM| FINALE 5-6° POSTO | 3° GIRONE A – 3° GIRONE B
16:35 | SORBELLO STADIUM| SEMIFINALE| 1° GIRONE A – 2° GIRONE B
17:30 | SORBELLO STADIUM| SEMIFINALE | 1° GIRONE B – 2° GIRONE A
18:30 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 | FINALE 1-2° POSTO
Caricamento commenti
Commenta la notizia