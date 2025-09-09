Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Zancle Cup, a Messina si accende la stagione del calcio giovanile

Si terrà a Messina, dal 13 al 14 settembre, il primo torneo della nuova stagione di calcio giovanile. Il “Sorbello Stadium”, impianto tra i più apprezzati nel panorama siciliano, sarà il teatro di gioco della Zancle Cup, manifestazione fortemente voluta da WeGo e riservata alla categoria Under 17.
La competizione avrà l’avallo della FIGC Sicilia e ci avvicina all’ormai imminente debutto dei campionati Élite e Regionali fissati a conclusione del mese di settembre.
Nove le compagini, provenienti dalle province di Messina, Catania e Palermo, un vero e proprio antipasto in vista di una stagione carica di entusiasmo e di grande energia per il nostro movimento giovanile.

Il calendario

 

UNDER 17 GIRONE A: FAIR PLAY MESSINA, INVICTUS, TEAMSPORT MILLENNIUM, VIVI DON BOSCO;

UNDER 17 GIRONE B: NEXT GEN FAIR PLAY, MESSANA, ATHLETIC PALERMO, JONIA CALCIO, REAL GESCAL

 

SABATO 13 SETTEMBRE

09:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | INVICTUS – VIVI DON BOSCO

10:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | NEXT GEN FAIR PLAY – MESSANA

11:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | TEAMSPORT MILLENNIUM – INVICTUS

12:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | TEAMSPORT MILLENNIUM – VIVI DON BOSCO

 

14:15 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | FAIR PLAY MESSINA – INVICTUS

15:10 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | MESSANA – REAL GESCAL

16:05 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | FAIR PLAY MESSINA – VIVI DON BOSCO

17:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – REAL GESCAL

17:55 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | NEXT GEN FAIR PLAY – JONIA CALCIO

18:50 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – JONIA CALCIO

19:45 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | NEXT GEN FAIR PLAY – REAL GESCAL

 

DOMENICA 14 SETTEMBRE

10:00 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | REAL GESCAL – JONIA CALCIO

10:55 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – NEXT GEN FAIR PLAY

11:50 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | MESSANA – JONIA CALCIO

12:45 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE B | ATHLETIC PALERMO – MESSANA

13:35 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 GIRONE A | FAIR PLAY MESSINA – TEAMSPORT

 

 

 

14:45 | SORBELLO STADIUM| FINALE 7-8° POSTO | 4° GIRONE A – 4° GIRONE B

15:40 | SORBELLO STADIUM| FINALE 5-6° POSTO | 3° GIRONE A – 3° GIRONE B

16:35 | SORBELLO STADIUM| SEMIFINALE| 1° GIRONE A – 2° GIRONE B

17:30 | SORBELLO STADIUM| SEMIFINALE | 1° GIRONE B – 2° GIRONE A

18:30 | SORBELLO STADIUM| UNDER 17 | FINALE 1-2° POSTO

 

