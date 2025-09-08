Itf Bologna, il messinese Tabacco conquista la vittoria battendo in finale Manzano

Al termine di una settimana impeccabile, Giorgio Tabacco si è aggiudicato il torneo Itf dotato di un montepremi di 15mila dollari, svoltosi sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Bologna. Il 22enne messinese ha sconfitto in finale, con un netto 6-1, 6-0, Juan Cruz Martin Manzano, testa di serie numero 7 del seeding.

Per il più giovane dei fratelli Tabacco si tratta del secondo successo nel circuito Itf, dopo l’affermazione del marzo 2024 ottenuta sul veloce di Villena, in Spagna. Sono due, invece, le finale perse dal tennista peloritano, sempre in campo Itf, nel 2022 a Santa Margherita di Pula, in Sardegna e nel 2023 a Forlì.

Tornando al vittorioso torneo di Bologna, la finale di ieri contro l’azzurro Juan Martin Manzano, numero 764 al mondo, non ha avuto storia con Tabacco che ha concesso appena un game al suo avversario. Ma, in tutta la settimana, il giovane atleta cresciuto sui campi della Ctv ha offerto un buon tennis e, anche dal punto di vista fisico, il siciliano è apparso in ottime condizioni.