Campionato mondiale di tiro a volo: il messinese Antonio Passalacqua si aggiudica la vittoria nella specialità "elica"

ll giovane, tesserato al Tiro al Volo di Castanea, ha vinto la competizione che si è svolta a Ghedi. Le congratulazioni del sindaco Basile: «Ti aspetto a Palazzo Zanca per festeggiare insieme»

La Città di Messina celebra un trionfo straordinario: Antonio Passalacqua, atleta messinese del Tiro al Volo Castanea, si è laureato campione del mondo nella specialità Elica, imponendosi con determinazione e talento al 35° Campionato mondiale di Elica svoltosi a Ghedi.

Un risultato eccezionale che porta Messina sul tetto del mondo, confermando come lo sport, con sacrificio e passione, possa condurre a traguardi altissimi.

I complimenti del sindaco Federico Basile: "Antonio rappresenta un esempio per tutti i nostri giovani: dedizione, disciplina e amore per lo sport sono i valori che hanno reso possibile questo successo.
A nome dell’amministrazione comunale rivolgo ad Antonio le più vive congratulazioni per questo prestigioso titolo, che rende onore alla nostra città e a tutta l’Italia. Ti aspetto a Palazzo Zanca per festeggiare insieme".

