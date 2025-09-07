Il triste cammino del Messina in serie D comincia con uno 0-0 con l'Athletic Palermo

Messina-Athletic Palermo 0-0

Messina (3-5-2): Sorrentino 6,5, De Caro 6,5, Trasciani 6, Orlando 6,5, Garufi 5,5, Maisano 6 (1’ st Yekalej 6), Clemente 6 (10’ st Saverino 5,5), Zucco 6,5 (24’ st Aprile 5,5), Bombaci 5,5, Daquinto 6,5 (47’ st Tesija sv), Roseti 5,5 (24’ st Tourè 5,5). In panchina: Del Bello, Di Lazzaro, Bosia, Fravola. All.: Savanarola (Romano squalificato) 6

Athletic Palermo (4-3-1-2): Greliak 6, Rampulla 5,5, Torres 5,5 (36’ st Sanchez sv), Crivello 6, Mazzotta 6, Varela 6,5, Anzelmo 5,5 (31’ st Maurino sv), Faccetti 6,5 (45’ st Matera sv), Bonfiglio 5,5 (19’ st Concialdi 6), Micoli 5,5 (15’ st Zalazar 5,5), Bustos 6. In panchina: Bitzinis, Panaro, Mori, Bongiovanni. All.: Ferraro 6

Arbitro: Femia di Locri 6. Assistenti: Piccolo di Vibo Valentia e D’Amico di Lamezia Terme

Note: ammoniti: Roseti (M), Trasciani (M), Savanarola (M). Angoli: 2-4. Recupero: 1’ e 5’ st

La sfida del “Franco Scoglio” tra un Messina indietro di preparazione e tutto da scoprire e la matricola Athletic Palermo finisce a reti bianche. Uno 0-0 che, alla fine, va bene a tutti perché i giallorossi tengono bene il campo contro un avversario che, fisicamente più preparato, prova a pungere ma non concretizza. Primo tempo a ritmi lenti, con una buona occasione locale di Daquinto (tiro alto) e la risposta ospite di Micoli, ma Sorrentino respinge il colpo di testa. Nella ripresa il Messina regge bene e, in due occasioni, sfiora il vantaggio con Daquinto, tra i più positivi: l’attaccante ci prova due volte in diagonale, ma non inquadra la porta. La pressione nerorosa porta Faccetti al tiro, ma solo sull’esterno della rete e, nel finale, un colpo di testa di Varela che finisce a fil di palo. Il match si chiude così con un giusto 0-0 e un punto ciascuno: il Messina riduce la penalizzazione (ora -13), mentre per l’Athletic Palermo è il primo storico punto in serie D. Resta uno scenario triste, con una città come Messina costretta in serie D con una forte penalizzazione, una società in crisi economica (si è persino rischiato di giocare la gara di oggi lontano dal "Franco Scoglio"), una squadra costruita in fretta e furia.