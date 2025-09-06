Europei di Kickboxing, il messinese Francesco Mesiti del Team Arena tra i partecipanti

Jesolo sarà la cornice che ospiterà gli europei di Kickboxing 2025 dal 12 al 21 settembre e a rappresentare il Team Arena - e la sua Nazione - ci sarà il messinese Francesco Mesiti.

L’atleta, classe 2009, è pronto a dimostrare tutto il suo valore dopo i grandi risultati della scorsa stagione, gareggerà nella categoria 16/18 Juniores - 67 kg.

Per il fighter del Team Arena si tratta di una grossa opportunità considerando il calibro della competizione a cui andrà a partecipare. Non a caso sarà in gara con atleti di altre 14/15 nazioni (per un totale di 18 partecipanti) pronti a conquistare il titolo europeo. Non sarà facile affermarsi, come ammesso anche da Maurizio Arena, ma Mesiti ha tutte le carte in regola per dire la sua in un torneo così importante: “Per Francesco sarà una grande sfida, un’ottima opportunità per crescere e farsi strada in questo sport, non sarà facile ma lotteremo per riuscire ad arrivare fino in fondo al torneo”.