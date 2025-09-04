Ronaldo "il fenomeno" in vacanza a Taormina. I tifosi: "Compra il Messina"

Non ha rinunciato ai sapori e ai profumi delle granite siciliane di uno dei locali più rinomati di Taormina Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo e soprannominato "Il Fenomeno" , in vacanza in questi giorni nella Perla dello Ionio. Il campione, ex attaccante brasiliano (ma anche di Cruzeiro, Psv, Barcellona, Inter, Real Madrid, Milan e Corinthians) considerato uno dei migliori calciatori della storia, ha fatto tappa anche a Savoca, per visitare il Bar Vitelli, location di alcune scene del celebre film "Il Padrino”. Ronaldo si è intrattenuto per quasi tre ore all’interno del locale, subito riconosciuto e preso d'assalto da tanti fan, soprattutto giovanissimi e anche piccoli calciatori che crescendo hanno ammirato le sue gesta calcistiche, che in carriera gli sono valse a titolo individuale due edizioni del Pallone d'oro (1997 e 2002) e tre del Fifa World Player of the Year (1996, 1997 e 2022), oltre alla vittoria di due Mondiali nel 1994 e nel 2022 con la maglia del Brasile. E alcuni gli hanno chiesto anche di comprarsi il Messina.

A salutare "Il Fenomeno” anche Alessandro Siani, attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, conduttore televisivo e umorista napoletano, che si trovava in visita a Savoca. Entrambi si sono concessi volentieri per fotografie e selfie e sono stati accolti anche dal sindaco, Massimo Stracuzzi, apprezzando le bellezze e le prelibatezze del borgo durante la loro visita.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo è considerato uno dei migliori calciatori della storia. Cresciuto nel São Cristóvão, squadra minore di Rio de Janeiro, viene notato da Jairzinho, che lo porta al Cruzeiro dove esordisce in massima serie e vince una Coppa del Brasile e un campionato Mineiro. Arriva in Europa nel 1994 grazie al PSV, con il quale conquista una Coppa dei Paesi Bassi. Nel 1996 si trasferisce al Barcellona, con cui vince una Supercoppa spagnola, una Coppa delle Coppe e una Coppa di Spagna. Dopo una sola stagione viene acquistato dall'Inter, dove resta cinque stagioni trionfando in Coppa UEFA. Nell'estate del 2002 passa al Real Madrid e in cinque anni vince un campionato spagnolo, una Supercoppa spagnola e una Coppa Intercontinentale. Conclusa l'esperienza in Spagna, nel 2007 si trasferisce al Milan, prima di chiudere la carriera nel 2011 con il Corinthians vincendo un campionato Paulista e una Coppa del Brasile.

In nazionale si è aggiudicato due campionati del mondo (Stati Uniti 1994 e Corea del Sud-Giappone 2002), due Coppe America (Bolivia 1997 e Paraguay 1999) e una Confederations Cup (1997). Del mondiale nippo-coreano, che lui stesso decise grazie a una doppietta personale nella finale, fu capocannoniere e venne nominato secondo miglior giocatore dietro al portiere tedesco Oliver Kahn, e fu incluso nella squadra ideale del torneo. Fino all'edizione del 2014 ha detenuto il titolo di miglior marcatore della storia del campionato del mondo con quindici gol complessivi (quattro nel 1998, otto nel 2002 e tre nel 2006), prima di essere superato da Miroslav Klose. A livello individuale ha vinto due edizioni del Pallone d'oro (1997 e 2002) e tre del FIFA World Player of the Year (1996, 1997 e 2002)