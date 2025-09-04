Ronaldo "il fenomeno" a Savoca, poi un passaggio a Messina. Domani sarà a Reggio Calabria per "Operazione nostalgia"?

Vip in visita a Savoca oggi pomeriggio. Nel borgo è infatti giunto Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo e soprannominato "Il Fenomeno", ex attaccante brasiliano considerato uno dei migliori calciatori della storia. L'ex attaccante di Cruzeiro, Psv, Barcellona, Inter, Real Madrid, Milan e Corinthians, oggi 48enne proprietario del Real Valladolid, si trova in vacanza a Taormina e ha deciso di raggiungere in taxi il centro collinare per visitare il Bar Vitelli, location di alcune scene del celebre film "Il Padrino”. Ronaldo si è intrattenuto per quasi tre ore all’interno del locale, subito riconosciuto e preso d'assalto da tanti fan, soprattutto giovanissimi e anche piccoli calciatori che crescendo hanno ammirato le sue gesta calcistiche, che in carriera gli sono valse a titolo individuale due edizioni del Pallone d'oro (1997 e 2002) e tre del Fifa World Player of the Year (1996, 1997 e 2022), oltre alla vittoria di due Mondiali nel 1994 e nel 2022 con la maglia del Brasile. A darne notizia il sindaco della cittadina ionica Massimo Stracuzzi . Probabile che Ronaldo sia qui per "Operazione Nostalgia" che si terrà domani a Reggio Calabria con tantissimi ex calciatori presenti al Granillo, da Baggio a Totti, da Trezeguet a Dida. In realtà il suo nome non compare tra i 40 presenti, ma l'organizzazione aveva annunciato altri due giocatori a sorpresa. Possibile - ma va confermato - che uno sia lui.

A salutare "Il Fenomeno” anche Alessandro Siani, attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, conduttore televisivo e umorista napoletano, che si trovava in visita a Savoca. Entrambi si sono concessi volentieri per fotografie e selfie e sono stati accolti anche dal sindaco, Massimo Stracuzzi, apprezzando le bellezze e le prelibatezze del borgo durante la loro visita.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo è considerato uno dei migliori calciatori della storia. Cresciuto nel São Cristóvão, squadra minore di Rio de Janeiro, viene notato da Jairzinho, che lo porta al Cruzeiro dove esordisce in massima serie e vince una Coppa del Brasile e un campionato Mineiro. Arriva in Europa nel 1994 grazie al PSV, con il quale conquista una Coppa dei Paesi Bassi. Nel 1996 si trasferisce al Barcellona, con cui vince una Supercoppa spagnola, una Coppa delle Coppe e una Coppa di Spagna. Dopo una sola stagione viene acquistato dall'Inter, dove resta cinque stagioni trionfando in Coppa UEFA. Nell'estate del 2002 passa al Real Madrid e in cinque anni vince un campionato spagnolo, una Supercoppa spagnola e una Coppa Intercontinentale. Conclusa l'esperienza in Spagna, nel 2007 si trasferisce al Milan, prima di chiudere la carriera nel 2011 con il Corinthians vincendo un campionato Paulista e una Coppa del Brasile.