Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Milazzo Marathon Swim: sul podio della 14ma edizione Dalu, Marchello e Filadelli

Milazzo Marathon Swim: sul podio della 14ma edizione Dalu, Marchello e Filadelli

Nel pomeriggio il “Memorial Aurelio Visalli”, dedicato al sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo medaglia d'oro al valor di Marina morto nell'eroico salvataggio di due bagnanti nel mare di ponente. A vincere la gara del Miglio: Sara Laquidara, Gabriele Molonia e Tancredi Cusimano

di

Non è bastato il maestrale a fermare la Milazzo Marathon Swim, l'evento natatorio organizzato dalle a.s.d. Ulysse e Baia S. Antonio, giunto alla sua quattordicesima edizione. La manifestazione, patrocinata dalla Città di Milazzo e dall'Area Marina Protetta Capo Milazzo, si è svolta quest'anno interamente nella zona di levante, su percorsi alternativi sapientemente studiati per garantirne lo svolgimento in sicurezza, riparati dal vento che non consentivo l'allestimento dei campi-gara originali.

Il IX Periplo del Capo, incluso tra le gare del Grand Prix Italia Agonisti della FIN e Campionato Regionale dei 10 km, si è disputato su un percorso ridotto a soli 6000 metri lungo la splendida costa rocciosa di levante, con partenza e arrivo nella spiaggia della Croce di Mare. La gara, che nel corso degli anni ha acquistato sempre maggiore importanza con la partecipazione di atleti di tutta Italia, quest'anno è stata impreziosita dalla presenza di tre campioni di livello assoluto, da tempo nel giro della Nazionale: Andrea Filadelli (G.S. Marina Militare), Fabio Dalu (G.S. Esercito) e Davide Marchello, messinese di nascita e per formazione natatoria, essendo cresciuto nelle corsie dell'asd Ulysse, co-organizzatrice dell'evento, prima di spiccare letteralmente il volo per Roma, dove ha militato nell'Aurelia Nuoto entrando poi anche lui nel Gruppo Sportivo Esercito.

Insieme ai tre azzurri, tutti i migliori fondisti siciliani che quest'anno hanno brillato ai Campionati Italiani di Piombimo, per un'edizione del Periplo che sarà ricordata per l'altissimo livello tecnico. Marchello, recente bronzo alle Universiadi e campione italiano sugli 800 metri, ha onorato al meglio il proprio “ritorno a casa” con una gara di attacco, condivisa con i compagni di Nazionale.
I tre campioni hanno creato da subito selezione con un ritmo elevatissimo, e il drappello degli agonisti si è via via ridotto, finchè non hanno ceduto anche i più forti: prima Mattia Castello, Padova Nuoto, poi Tiziano Tripodi, pol. M. Ferrito. Insieme ai tre di testa è rimasto solo Simone Capostagno (La Fenice), staccatosi poi leggermente solo nell'ultimo chilometro. Lo sprint per la vittoria è stato entusiasmante, con rotte diverse tra Marchello e i due compagni di fuga: nell'imbuto di arrivo i tre sono arrivati con lo stesso tempo di 1h.07'02”, con Dalu che ha toccato per primo davanti a Marchello e Filadelli, tutti distanziati di pochi decimi, e Capostagno primo dei siciliani, staccato di una ventina di secondi.

La gara femminile è stata dominata in 1h.15' da Federica Sirchia (Pol. M. Ferrito) davanti all'atleta di casa Giorgia Di Mario (Swimblu), protagonista di una bellissima prova, e a Gaia Piccione della Fenice. Tra i messinesi, da segnalare le prestazioni di Salvatore Calderone (cat. juniores della Swimblu) e Cristian Molonia (cat. ragazzi dell'Unime), decimo e undicesimo al traguardo in 1h.13'.
La gara del pomeriggio, anch'essa disputata sul percorso alternativo già predisposto dal comitato organizzatore, riveste un'importanza non solo sportiva. Il Miglio è ormai da cinque anni il “Memorial Aurelio Visalli”, dedicato al sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo medaglia d'oro al valor di Marina, venuto tragicamente a mancare nell'eroico salvataggio di due bagnanti nel mare di ponente. Un evento sportivo che riesce a raccogliere atleti, istituzioni, cittadini, attorno alla famiglia del sottufficiale e al Corpo della Guardia Costiera, da sempre particolarmente vicina a questo momento e rappresentata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Alessandro Sarro.

I vincitori del Memorial Visalli sono stati Sara Laquidara (Pol. M. Ferrito) col tempo di 25'49” davanti a Giorgia Di Mario che ha replicato la bella prova della mattina, Gabriele Molonia (Unime), che con 22'55” ha preceduto il fratello e compagno di squadra Cristian, membro della Nazionale Giovanile, e Tancredi Cusimano (Ferrito). Anche in questa gara in luce tanti atleti messinesi, tra cui spiccano le prove di Salvatore Calderone e Davide De Gaetano (Swimblu), Alessandro Irrera (Unime) e i gemelli Angelo e Mattia Cucè dell'asd Ulysse.
Nell'emozionante cerimonia di premiazione, un momento particolare è stata la consegna di un premio speciale “tutto milazzese”: la Coppa Salvatore Andaloro, andata ai migliori atleti di casa agonisti e master che hanno completato entrambe le gare, ricorderà ogni anno l'imprenditore e atleta master della Swimblu, infaticabile promotore di mille iniziative sportive nell'area di Milazzo.

I premiati sono stati Salvatore Calderone, Giorgia Di Mario, Simone Scibilia e Alice Fazio.
A fine manifestazione, tutta la soddisfazione degli organizzatori nelle parole di Gianfranco Andaloro e Nino Fazio: “Una giornata difficile che non ci ha colti impreparati. E' stata invece l'occasione per collaudare le strategie alternative con i percorsi già autorizzati, che si sono dimostrati perfetti per riuscire a completare entrambe le gare. Mai come quest'anno - hanno concluso - l'impegno del Comune, dell'Area Marina e della Capitaneria di Porto ci ha sostenuto per mettere in mare una gara sicura e spettacolare, alla quale i campioni della nazionale hanno fatto veramente onore”.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province