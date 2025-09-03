Schiarita Comune-Acr Messina: la società pagherà partita per partità. Domenica la gara al "Franco Scoglio"

Si è sbloccata la vicenda relativa alla concessione d'uso dello stadio "Franco Scoglio" dal Comune all'Acr Messina. Questa mattina alcuni rappresentanti dell'attuale dirigenza hanno incontrato l'assessore Massimo Finocchiaro e il direttore generale Salvo Puccio per chiarire i contorni della vicenda. Il club, in assenza di specifica convenzione, dovrà pagare partita per partita a una tariffa di 3200 euro (compreso gasolio). Lo stesso costo della scorsa annata. Ciò, in attesa che venga chiarita la strada che verrà imboccata in tribunale dove è pendente il procedimento sulla situazione finanziaria di Acr.

Da Palazzo Zanca è stata chiesta una relazione tecnica sulla Doadi, realtà che si sta occupando della parte sportiva di Acr. Documentazione già sollecitata precedentemente. L'incontro è servito a sistemare alcuni passaggi che avevano determinato la frattura tra le parti, come il lancio della prevendita senza che fossero stati consumati i passaggi propedeutici burocratici.