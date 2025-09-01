Il Comune pronto a negare l'uso del "Franco Scoglio" al Messina per l'esordio in Serie D con l'Athletic Palermo

I motivi per cui Palazzo Zanca ha optato per questa decisione dovrebbero essere più di natura tecnica che politica, nello specifico legati al contenzioso in essere tra le parti per il mancato pagamento delle somme dovute proprio per l'uso del San Filippo negli anni passati. Che ha comportato l'insorgere di un credito contabilizzato in circa 200mila euro. La richiesta per l'uso dell'impianto nella stagione attuale è stata inviata da Stefano Alaimo, che ad oggi risulta ancora presidente e legale rappresentante del club: per questo gli uffici dell'Ente avrebbero deciso di non dare seguito alla missiva, dopo i solleciti di pagamento inoltrati agli attuali proprietari (AAD e Sciotto, da cui l'attuale Amministrazione si sentirebbe delusa e tradita) che non avrebbero però trovato immediata risposta. L'ultima "goccia" sarebbe poi stato il lancio della prevendita avvenuto nelle scorse ore tramite "PostoRiservato", che però non sarebbe stata "autorizzata" dallo stesso Comune proprietario dello stadio. Che aveva dato il nulla osta utile all'iscrizione al campionato ma che per l'uso poi successivo si aspettava un confronto per la sottoscrizione di una convenzione, come avvenuto nelle precedenti stagioni. Ulteriori dettagli, comunque, dovrebbero emergere da un intervento chiarificatorio del sindaco Federico Basile, atteso nelle prossime ore.