Il Comune pronto a negare l'uso del "Franco Scoglio" al Messina per l'esordio in Serie D con l'Athletic Palermo

Sta per esplodere un'autentica bomba in casa Acr Messina. Secondo quanto filtrato, infatti, il Comune sarebbe pronto a non concedere lo stadio "Franco Scoglio" per la partita in programma domenica 7 settembre contro l'Athletic Palermo. Dunque il club si troverebbero costretto a cercare una soluzione alternativa nel giro dei prossimi giorni per potere regolarmente disputare il primo impegno ufficiale in Serie D. E l'unica idea percorribile, in tempi brevi, nel caso in cui dovesse realmente andare alla fine così, potrebbe essere il trasferimento al "Fresina" si Sant'Agata Militello, struttura già omolagata per il torneo di quarta serie.
Un'altra pesante mannaia che si aggiunge nella situazione già delicatissima in cui sta operando l'attuale dirigenza, tra la penalizzazione di 14 punti e i ritardi clamorosi accumulati tra allestimento della squadra e preparazione fisica nulla. Ovviamente, senza dimenticare l'iter giudiziario per il debito accumulato negli anni.
I motivi per cui Palazzo Zanca ha optato per questa decisione dovrebbero essere più di natura tecnica che politica, nello specifico legati al contenzioso in essere tra le parti per il mancato pagamento delle somme dovute proprio per l'uso del San Filippo negli anni passati. Che ha comportato l'insorgere di un credito contabilizzato in circa 200mila euro. La richiesta per l'uso dell'impianto nella stagione attuale è stata inviata da Stefano Alaimo, che ad oggi risulta ancora presidente e legale rappresentante del club: per questo gli uffici dell'Ente avrebbero deciso di non dare seguito alla missiva, dopo i solleciti di pagamento inoltrati agli attuali proprietari (AAD e Sciotto, da cui l'attuale Amministrazione si sentirebbe delusa e tradita) che non avrebbero però trovato immediata risposta. L'ultima "goccia" sarebbe poi stato il lancio della prevendita avvenuto nelle scorse ore tramite "PostoRiservato", che però non sarebbe stata "autorizzata" dallo stesso Comune proprietario dello stadio. Che aveva dato il nulla osta utile all'iscrizione al campionato ma che per l'uso poi successivo si aspettava un confronto per la sottoscrizione di una convenzione, come avvenuto nelle precedenti stagioni. Ulteriori dettagli, comunque, dovrebbero emergere da un intervento chiarificatorio del sindaco Federico Basile, atteso nelle prossime ore.
Caricamento commenti
Commenta la notizia