Rugby, la messinese Debora Di Pietro primo arbitro donna nei quadri nazionali

Una vita trascorsa sui campi di rugby, prima da giocatrice con belle soddisfazioni e poi da direttore di gara. Debora Di Pietro è il primo fischietto donna messinese nei quadri nazionali e arbitra partite sia nel campionato di serie A femminile che in quello di serie B maschile.
Un percorso il suo iniziato per curiosità come lei stessa ci racconta. “Conoscevo degli amici che arbitravano ed ero rimasta colpita dai loro racconti. Mi consigliarono di provare a fare il corso arbitrale, l’ho fatto ed è stata una bella esperienza”. Un primo impatto che fa la differenza sulla voglia di continuare. “Ho iniziato in deroga con il doppio cartellino di giocatore e arbitro – continua la Di Pietro -. Le domeniche che non ero impegnate nelle partite con il club andavo ad arbitrare nei campionati giovanili Under 14 e Under 16”. Appese le scarpette al chiodo, si è focalizzata totalmente sull’arbitraggio perché “volevo continuare a fare parte del mio mondo, il rugby e continuare a sentire il profumo del campo. Sono arrivate le designazioni nell’under 18, poi in serie C e dal 2024 mi hanno dato la possibilità di arbitrare nel campionato di serie A femminile.
Lo stesso anno sono stata inserita nel panel di serie B nazionale del settore maschile”. La prima partita che ha diretto in serie A femminile è stato il derby etneo Briganti Librino-Amatori Catania del 17 novembre del 2024, in serie B l’esordio avvenne in occasione di Messina Rugby-Arechi. Debora Di Pietro è stata inoltre designata con altri nove colleghi per le finali nazionali di beach rugby dove ha fatto anche il giudice di linea. Da primo arbitro ha diretto la finale per il 1° posto. Una esperienza che vuole approfondire con sempre maggiore determinazione. “Nel nostro ruolo è importante mantenere l’umiltà di confrontarsi con gli altri, sempre aperti al dialogo e alle evoluzioni del gioco – conclude il fischietto messinese – ma soprattutto non sentirsi mai arrivati. Essere un arbitro donna è motivo di orgoglio ma anche di responsabilità maggiori, mi piacerebbe che tante altre ragazze intraprendano questo percorso”.
