Rugby, la messinese Debora Di Pietro primo arbitro donna nei quadri nazionali

Una vita trascorsa sui campi di rugby, prima da giocatrice con belle soddisfazioni e poi da direttore di gara. Debora Di Pietro è il primo fischietto donna messinese nei quadri nazionali e arbitra partite sia nel campionato di serie A femminile che in quello di serie B maschile.

Un percorso il suo iniziato per curiosità come lei stessa ci racconta. “Conoscevo degli amici che arbitravano ed ero rimasta colpita dai loro racconti. Mi consigliarono di provare a fare il corso arbitrale, l’ho fatto ed è stata una bella esperienza”. Un primo impatto che fa la differenza sulla voglia di continuare. “Ho iniziato in deroga con il doppio cartellino di giocatore e arbitro – continua la Di Pietro -. Le domeniche che non ero impegnate nelle partite con il club andavo ad arbitrare nei campionati giovanili Under 14 e Under 16”. Appese le scarpette al chiodo, si è focalizzata totalmente sull’arbitraggio perché “volevo continuare a fare parte del mio mondo, il rugby e continuare a sentire il profumo del campo. Sono arrivate le designazioni nell’under 18, poi in serie C e dal 2024 mi hanno dato la possibilità di arbitrare nel campionato di serie A femminile.