Il Messina ha scelto Romano e Martello

Doppia mossa per il Messina che ha chiuso ieri mattina l’accordo per il nuovo direttore sportivo Giovanni Martello e l’allenatore Pippetto Romano. Un tandem già abituato a lavorare insieme, come testimoniano le stagioni vissute a Licata, che quindi immediatamente può mettersi al lavoro, conoscendosi reciprocamente. Un elemento importante per cercare di ridurre i tempi d’azione, visto che la stagione sta iniziando totalmente in salita per l’Acr: in ritardo sulla tabella di marcia per quanto riguarda la preparazione fisica e l’allestimento di un organico ancora inesistente, ma soprattutto con addosso la mannaia dei 14 punti di penalizzazione che potrebbero anche ampliarsi per il mancato pagamento delle mensilità di giugno.

Martello e Romano erano stati nelle scorse settimane molto vicini al Messina 1947 che dopo avere tentato il ripescaggio in Serie D, ha poi deciso di rinunciare al campionato di Eccellenza. E probabilmente, dietro questa accelerata nelle ultime ore, c’è la stessa mediazione che aveva avvicinato la “coppia” all’argentino Maximiliano Sosa. Risolti così due problemi in uno, dopo le “fumate nere” arrivate con Antonio Palermo ed Eduardo Imbimbo.

Romano torna in riva allo Stretto dopo avere vestito la maglia giallorossa dal 1997 al 2002, nei primi anni della grande scalata dell'Fc Messina sino all'olimpo del calcio. Era un suo desiderio, adesso dovrà affrontare la realtà che tradotto significa necessità di compiere un miracolo per salvare sportivamente la squadra dalla seconda retrocessione di fila: «Arrivo con tanto entusiasmo, porto con me quei momenti in cui da calciatore abbiamo fatto qualcosa di importante, quest'anno ci auguriamo di salvare la categoria per poi progettare il futuro. Non è una situazione facile ma abbiamo questa opportunità di lavorare in una grande piazza. Ci sono delle difficoltà ma dobbiamo cercare di superarle con intensità e serietà. Abbiamo concluso i dettagli con la dirigenza, dobbiamo allestire una squadra competitiva per superare l’handicap di 14 punti e proiettarci in un campionato duro e difficile. Servono uomini giusti, prendere gente che riconosca l'appartenenza alla maglia, la storia del Messina. Vanno scelti uomini prima ancora che calciatori. Ai tifosi dico di starci vicino con passione e sostegno, conosco bene questo pubblico, se ci ricompattiamo possiamo fare bene, i risultati poi faranno il resto».

Martello, in passato già accostato all’Acr di Sciotto, si è invece presentato dicendo attraverso i canali ufficiali del club: «C'è poco da parlare e molto da fare, i tifosi e la piazza sono stufi delle chiacchiere, cercheremo di dare risposte sul campo con umiltà e determinazione per salvare la categoria, obiettivo unico e primario».