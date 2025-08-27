A Pippo Romano la panchina dell'Acr Messina. Martello è il nuovo direttore sportivo

L’ACR Messina comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Giuseppe Romano. Con queste poche parole pubblicate sui social, la società giallorossa ha reso noto l'ingaggio dell'ex tecnico del Licata, vecchia conoscenza dei tifosi giallorossi per aver militato nell'Fc Messina che dalla serie D è balzata in B a cavallo degli anni '90 e 2000. Dal Licata arriva anche il nuovo direttore sportivo scelto della nuova dirigenza del club, Giovanni Martello