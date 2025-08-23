L’Acr Messina prova a prendere forma ma rischia di subire una nuova penalizzazione

L’accordo è praticamente fatto e manca solo l’ufficialità. Sarà Antonio Palermo il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina che, da pochi giorni, è passato dalle mani di Aad Invest (Cissè-Alaimo) e Pietro Sciotto (socio al 20%) a quelle della Doadi srl, rappresentata dall’operatore economico messinese Giuseppe Peditto, nominato direttore generale. La prima mossa è stata quella di scegliere il ds Palermo, che avrà il difficile compito di allestire una rosa all’altezza del campionato di Serie D, ma in pochissimo tempo. «Siamo d’accordo e stiamo già lavorando, anche se sappiamo che non sarà facile», ha dichiarato il dirigente ex Castrovillari, Pro Vasto, Corigliano e Vastese, che oggi sarà in città ed è pronto a iniziare un’avventura che lo costringerà ad accelerare sin da subito per recuperare il tempo perso finora.

Sarà la solita corsa contro il tempo per arrivare pronti, sia a livello numerico che fisico, al campionato, vero obiettivo del Messina, “appesantito” da un -14 in classifica che complica ulteriormente la stagione. Il rischio, inoltre, è che la penalizzazione possa aumentare: giovedì 21 è scaduto il termine per il saldo degli stipendi del mese di giugno e la società, a fine luglio, aveva mandato le buste paga, alle quali non ha fatto seguito l’accredito.

