Acquisizione del ramo sportivo dell'Acr Messina, primo stop del Tribunale al gruppo Peditto

Primo stop del Tribunale al gruppo Peditto nella corsa all’affidamento del ramo sportivo dell’Acr Messina. Il commissario giudiziale Maria Di Renzo e il consulente tecnico-contabile Corrado Taormina hanno espresso parere negativo sulla proposta presentata dalla Doadi Srls, ritenendo la documentazione, anche dopo le integrazioni richieste, insufficiente per valutare l’affidabilità degli acquirenti e tutelare i creditori, obiettivo prioritario della procedura. Tra le criticità rilevate, la necessità di modifiche al contratto stipulato con l’Acr e chiarimenti aggiuntivi sulla fideiussione. Doadi, con una Pec inviata al Tribunale, ha contestato duramente le conclusioni di Di Renzo e Taormina, sostenendo di aver fornito elementi più che esaustivi e ribadendo la volontà di agire nella massima trasparenza.

La decisione finale spetterà ora alla sezione Fallimentare, che si riunirà in composizione collegiale per pronunciarsi, verosimilmente, entro giovedì 14 agosto. Sollecitata dai legali dell'Acr una risposta rapida vista l’imminenza dell’avvio del campionato.