Il messinese Matteo Artemisia trionfa nel Torneo Junior Next Gen Under 14 di Castel di Sangro

Il giovane messinese Matteo Artemisia del Circolo del Tennis e della Vela impegnato in questa settimana in Abruzzo nel Torneo Junior Next Gen Under 14 presso il Centro Fitp Castel di Sangro ottiene un altro sigillo stagionale in coppia con Alessio Cardillo del Tennis Club Bisceglie. L’inedita coppia infatti ha superato agevolmente le prime fasi del Torneo e ha mostrato grande carattere nel superare di misura, in una rocambolesca semifinale, gli avversari e amici Matteo Romano (3.1) e Torrieri Riccardo (3.1).

In finale Matteo ha giocato una prova maiuscola contro la piu rodata e accreditata coppia testa di serie n° 1, Giovanni Di Leva (2.8) e Ulisse Bari (3.1), sovvertendo ogni pronostico, con un perentorio 6-2, 6-4. Matteo, che da quest’anno è allenato dal settore tecnico agonistico del Circolo Tennis e Vela, e continua a essere seguito dal maestro Paolo Ricciardo, oltre agli ottimi piazzamenti e affermazioni in ambito nazionale ed internazionale nei campionati di categoria si è regalato, da piu giovane della squadra, insieme ai nuovi compagni del CTV, una splendida promozione in serie C. Adesso un breve ma meritato riposo servirà a ricaricare le batterie in vista degli allenamenti per i Campionati Italiani Under 14 (1-7 Settembre) al tennis Club Parioli di Roma.