Champions League di calcio balilla a Messina: presentato l'evento in programma a febbraio

«L’ospitalità del Comune di Messina - dice il presidente della federazione italiana Francesco Bonanno - è stata straordinaria, con un’accoglienza e un approccio totalmente inclusivo che mi hanno fatto sentire a casa. Dopo i campionati italiani il sindaco ci chiese di organizzare qualcosa di internazionale e allora ho contattato la federazione che ha accettato la mia richiesta, tanto che oggi siamo qui con una della tappe più importanti a livello mondiale. Il movimento del calcio balilla è in continua crescita, con 60 paesi al mondo che lo praticano: stiamo lavorando sodo per le attività paralimpiche per portarlo nei cinque continenti e presentare il progetto di inserimento del nuovo sport alle Paralimpiadi».

Dal campionato italiano del 2023 alla Coppa Italia dell’anno successivo, fino alla Champions League in programma a Messina nel 2026. Un’escalation totale quella del calcio balilla in città che dal 6 all’8 febbraio, al PalaRescifina, ospiterà la più importante competizione mondiale promossa dalla International Table Soccer Federation (ITSF) presieduta da Farid Lounas, presente anche al Salone delle Bandiere.

La Champions League porterà in riva allo Stretto centinaia di atleti professionisti provenienti da tutto il mondo, consolidando il ruolo di Messina nei grandi eventi: «Dopo le due manifestazioni organizzate egregiamente con il contributo del nostro esperto Francesco Giorgio, che fa parte del comitato Paralimpico - racconta l’assessore Finocchiaro - ci siamo confrontati con il presidente Bonanno perché volevamo di più. Siamo entrati in contatto con Farid Loudes e hanno ritenuto che potessimo essere accoglienti sia come città e impianto sportivo, perché il PalaRescifina si presta a eventi del genere, che come organizzazione».

L’arrivo della Champions League di calcio balilla a Messina è frutto della sinergia tra la federazione internazionale, l’amministrazione comunale e la Mediterranea eventi, che ha sostenuto e promosso sin da principio la candidatura di Messina: «Una scommessa nata con il campionato nazionale paralimpico - ricorda Alfredo Finanze, presidente dell’associazione - che aveva coinvolto oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia. Oggi questo evento internazionale porterà i migliori 400 del mondo a Messina: un grandissimo risultato sia sotto il punto di vista sportivo, perché ci saranno atleti di altissimo livello, che turistico, considerando che queste persone si fermeranno in città per almeno quattro giorni. Il nostro obiettivo è prolungare la loro permanenza per almeno una settimana, così che possano conoscere anche la nostra meravigliosa Messina».