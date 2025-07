Brevetto sportivo tedesco: Milazzo protagonista dell'evento con trenta atleti delle Forze armate e dell'ordine

Il supporto della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Milazzo ha agevolato lo svolgimento delle diverse attività, valorizzando l'attenzione e l'impegno nella promozione dello sport e del benessere fisico. "Lo sport è un formidabile strumento di unione: iniziative come questa rafforzano lo spirito di corpo e favoriscono momenti di sana competizione che fanno bene sia al fisico che al morale" ha sottolineato il comandante capitano di fregata Alessandro Sarro , ringraziando il luogotenente Roberto Antonacci e gli altri colleghi che si sono impegnati nell'organizzazione.

La giornata si è svolta in un clima di grande entusiasmo e fair play: i partecipanti hanno dimostrato impegno e determinazione nel superamento delle prove relative alle varie discipline suddivise nelle categorie di resistenza, forza, velocità e coordinazione.

Si è conclusa oggi con grande entusiasmo la quarta sessione milazzese del Brevetto sportivo tedesco (Deutsches Sportabzeichen), promosso e supportato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo riservata ai militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze dell’ordine. Trenta gli atleti che hanno partecipato alla competizione, cimentandosi nelle varie prove previste per l'ottenimento del prestigioso riconoscimento, che si sono svolte allo stadio D'Alcontres di Barcellona e alla piscina della palestra "Officine" di Milazzo .



Il prufer della sessione d’esame del Brevetto Tedesco, tenente colonnello Angelo Pisani ha espresso grande soddisfazione per l'attività: "Gli atleti hanno dimostrato un’ottima preparazione fisica cimentandosi nelle varie discipline con grande spirito sportivo; questo ha consentito di brevettare ben 23 militari tra i quali in 13 hanno conseguito la medaglia d’oro”.

Il Brevetto sportivo tedesco, riconosciuto a livello internazionale, è un attestato di efficienza fisica che valuta la preparazione atletica individuale attraverso un set di prove standardizzate. La sua riproposizione a Milazzo testimonia il crescente interesse per la cultura dello sport e per le sfide che stimolano il miglioramento personale.

La Capitaneria di Porto di Milazzo ringrazia tutti gli atleti per la loro partecipazione e si congratula con coloro che hanno conseguito il titolo. L'appuntamento alla prossima edizione, con l'auspicio di coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati.