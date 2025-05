Messina, l'Akademia Sant’Anna punta sulla continuità: confermato lo staff tecnico

L’Akademia Sant’Anna riparte nel segno della continuità, confermando in blocco lo staff tecnico che ha portato la squadra fino alle finali playoff per la promozione in Serie A1. Il club messinese, guidato dal presidente Fabrizio Costantino, rinnova la fiducia all’allenatore siracusano Fabio Bonafede e al suo team composto dal vice Flavio Ferrara, dall’assistente e scoutman Daniele Cesareo, dal preparatore atletico Paolo Santorum, dal team manager Marco Maressa e dagli assistenti tecnici Susanna Sorrenti e Amir Goodarzy.

La scelta della società punta a consolidare il progetto sportivo, valorizzando professionalità legate al territorio e protagoniste di un percorso di crescita culminato con una stagione definita “strepitosa” dallo stesso Ferrara. “Siamo andati vicini al sogno della Serie A1, ma ciò che resta è la consapevolezza di aver giocato ad altissimo livello”, ha dichiarato l’allenatore palermitano, alla sua quinta stagione in Akademia.

Anche Cesareo, messinese doc e da sette anni al fianco del club, sottolinea l’importanza della stabilità: “È un sogno vedere Messina in A2 per il terzo anno consecutivo. Lavoriamo con passione ogni giorno, e questo ci ha portato così lontano”.