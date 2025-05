Svanisce il sogno tricolore per la Top Spin Messina, lo scudetto va a Sassari

Svanisce il sogno per la Top Spin Messina che nello spareggio della finale scudetto si arrende a Sassari per 3-2. Ai sardi bastava infatti conquiestare tre punti e lo hanno fatto, mentre Messina ha pagato una rosa che non è stata all'altezza del moldavo Vladislav Ursu, bandiera messinese ma come detto troppo solo. Il punto della vittoria sardo è arrivato da Puppo che ha battuto per 3-0 Manhani. Resta grande rammarico per gara 2, quando ai messinesi bastava un pari e con una partita in pugno hanno invece alzato bandiera bianca per 4-2. Ma applausi alla Top Spin che ancora una volta si conferma una delle realtà più belle del pongismo italiano e che porta il nome di Messina in giro per l'Italia.