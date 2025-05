Top Spin Messina che peccato! A un passo dallo scudetto prima di cedere a Sassari. Domani lo spareggio

La Top Spin è arrivata a un passo dal cucirsi sul petto il terzo tricolore, ma la caparbietà di Sassari ha permesso ai sardi di ribaltarla e aggiudicarsi, per 4 a 2, la gara di ritorno della finale scudetto, rinviando l’assegnazione del titolo alla "bella" in programma domenica.

Nel quinto incontro, sul punteggio di 2 a 2, Antonino Amato si è trovato in vantaggio per 6 a 2 nel quinto e decisivo set contro Andrea Puppo. Un successo del pongista siciliano avrebbe permesso alla Top Spin di conquistare il terzo punto di giornata e, quindi, di mettere le mani sulla serie, in quanto ai peloritani, dopo la vittoria dell'andata, sarebbe bastato il pari.

E, invece, forse la paura di vincere, forse il troppo nervosismo, hanno bloccato Amato che ha subito la rimonta di Puppo, il quale dapprima ha infilato un parziale di 6 a 0, portandosi in vantaggio per 8 a 6 e poi ha chiuso al terzo match point per 11 a 9.

Sul 3 a 2 in proprio favore, Sassari ha completato l'opera grazie all'affermazione di Ismailov su Stoyanov.

In precedenza, le due affermazioni per i messinesi erano giunte grazie al solito Vladislav Ursu, vittorioso contro Puppo e Pistej.

Sarà gara 3, che si disputerà oggi, sempre a Sassari, ad assegnare il tricolore. Ai padroni di casa sarà sufficiente il pari, la Top Spin avrà un solo risultato a disposizione.