Il grande tennis torna a Messina: a giugno un torneo Itf con 15 mila dollari di montepremi

È stato presentato ieri a Palazzo Zanca il torneo “Città di Messina Cup”, che si disputerà sui campi in terra rossa del Ct Vela dall’8 al 14 giugno. A 21 anni dal Master del circuito satellitare “Italy 1” e a ben 34 dal prestigioso Hamilton, tornerà in riva allo Stretto un’importante manifestazione senior, facente parte del circuito Itf con 15 mila dollari di montepremi.

Tato Spatari, presidente del Circolo del Tennis e della Vela, Massimo Finocchiaro, assessore allo Sport, e Luca Del Federico, direttore del torneo, hanno illustrato la kermesse sportiva nella sala ovale “Antonino Caponnetto”. «L’Amministrazione comunale non può mancare a questi eventi - ha dichiarato Finocchiaro - e da cittadino dico che sono iniziative che esaltano il brand e rendono Messina più attrattiva». Entusiasta Spatari: «Sono orgoglioso e, al tempo stesso, emozionato nel presentare alla città e agli appassionati di sport, e tennis in particolare, il ritorno di un torneo internazionale». A chiudere il cerchio Del Federico: «Magari ammireremo il futuro numero uno al mondo. L'obiettivo primario deve essere vedere uno junior interessante, come accadde anni fa, quando ad un torneo organizzato a L'Aquila diedi una wild card ad un certo Carlos Alcaraz».

Nomi? «Ancora non ce ne sono, ma è sicura la presenza di Vito Darderi, fratello di Luciano e prospetto molto interessante, che ha nello staff tecnico Guillermo Pérez Roland, vincitore dell'Hamilton nel 1990. L’entry list si chiuderà il 22 maggio”. Previsto un tabellone di singolare con 32 tennisti e di doppio con 16 coppie. Con ogni probabilità, vi sarà, infine, una sessione di incontri serali.