La Top Spin fa sognare Messina: domani si va a Sassari per conquistare il terzo scudetto

Non c'è tempo di godersi il meritato e straordinario successo in gara 1, della finale scudetto di tennistavolo, contro Sassari che è già vigilia per la Top Spin. Una vigilia carica di attese e aspettative e di sogni. I peloritani andranno a caccia del terzo scudetto della propria storia dopo quelli conquistati nel 2019 e nel 2022. Si parte del 4 a 2 per i siciliani maturato nel match del "PalaLaganà". Domani alle 17, a Sassari, si giocherà la gara di ritorno. Alla Top Spin sarà sufficiente pareggiare per cucirsi nuovamente sul petto il tricolore, i sardi, invece, debbono vincere per allungare la serie alla "bella". Eventuale gare 3 che si disputerebbe sempre sul parquet di Sassari con i padroni di casa che avrebbero anche il vantaggio di due risultati, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season.

«Dobbiamo rimanere concentrati per la gara di domani - ha detto Manhami jr, autore del punto decisivo nel 4 a 2 di martedì sera, grazie al successo su Andrea Puppo -. Abbiamo un grande gruppo che ci permette di non mollare mai neanche nei momenti più difficili».

«Abbiamo rischiato di andare sotto 3 a 1 in gara 1 - ha affermato il presidente della Top Spin, Giorgio Quartuccio - ma Stojanov è stato eccezionale e ha avuto la meglio in rimonta nei confronti di Pistej. Poi emozioni a non finire sino al successo. Ma non abbiamo fatto ancora nulla. Domani sarà difficilissimo a Sassari, contro una squadra forte e con un pubblico eccezionale, quanto il nostro. Noi ce la giocheremo sino in fondo».